В Латвии и Литве выпал снег (видео)

В латвийских городах Бауска и Даугавпилс снегопад стал самым поздним за всю историю наблюдений.

В Латвии и Литве выпал снег / twitter.com/Ingrida_Avotina

В Латвии и Литве в мае неожиданно выпал снег.

В латвийских городах Бауска и Даугавпилс снегопад стал самым поздним за всю историю наблюдений, передает Stormnews со ссылкой на DELFI.lv.

В других городах на востоке Латвии, в том числе в Резекне, Екабпилсе, Гулбене и Алуксне, самый поздний снег был зарегистрирован 19 мая в 1990 году.

Напомним, в канадской провинции Нью-Брансуик прошел сильный снегопад.