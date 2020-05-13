В Латвии и Литве выпал снег (видео)
В латвийских городах Бауска и Даугавпилс снегопад стал самым поздним за всю историю наблюдений.
В Латвии и Литве в мае неожиданно выпал снег.
В латвийских городах Бауска и Даугавпилс снегопад стал самым поздним за всю историю наблюдений, передает Stormnews со ссылкой на DELFI.lv.
В других городах на востоке Латвии, в том числе в Резекне, Екабпилсе, Гулбене и Алуксне, самый поздний снег был зарегистрирован 19 мая в 1990 году.
Напомним, в канадской провинции Нью-Брансуик прошел сильный снегопад.
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