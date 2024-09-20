В столичном воздухе нашли повышение концентрации пыли, сообщили местные власти.

Состояние воздуха в Киеве сегодня, - в пятницу, 20 сентября, ухудшилось.

По состоянию на 7:00 в столичном воздухе зафиксировано повышение концентрации взвешенных частиц (пыли), сообщает Киевская городская государственная администрация, ссылаясь на сведения Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата. По сведениям столичных властей, возможная причина ухудшения состояния воздуха - пожары в экосистеме Киевской области.

Оперативный дежурный Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям региона сообщил, возгорание зафиксировали в Вышгородском районе.

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В КГГА порекомендовали, что делать людям в периоды ухудшения состояния воздуха:

не находиться долго на улице;

закрыть окна;

если есть очиститель воздуха - включить его на полную мощность.

Кроме того, надо пить много воды.

В сети сообщили, что Софиевская и Петропавловская Борщаговка были полностью затянуты дымом. "Я почувствовала запах гари через сон, окно было открыто на проветривание. Настолько сильный запах, что режет глаза...", - публикует Telegram-канал "Київ ІНФО" слова читательницы.

Важные новости Киева - что уже сообщалось

18 сентября стало известно, что в столице уже четыре дня подряд фиксировали температурные рекорды. Такой информацией поделились в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

По сведениям экспертов, в частности, 17 числа в городе минимальная температура воздуха стала самой высокой для этого дня - она не опустилась ниже 16,7°. В обсерватории подчеркнули, что предыдущий рекорд, установленный в 1947 году, был превышен на 0,4°, а климатическая норма - на 6,6°.

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