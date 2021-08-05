Температура снизится на 3-5 градусов.

Уже через несколько дней в Украине по-настоящему спадет жара, включая восточные области.

Об этом рассказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня, сообщают "Факты".

По ее словам, несмотря на то, что в среду, 4 августа, атмосферные фронты принесли в западную часть Украины кратковременные дожди с грозами, в южных и восточных областях, куда эти воздушные массы пока не дойдут, сохранится сухая и жаркая погода с температурой 28-34 градуса.

Но ситуация, по ее словам, изменится уже в конце недели.

"В выходные атмосферные фронты достигнут юга и востока, где также пройдут грозы. Таким образом, температура упадет до 31 градуса. Больше всего осадков в выходные дни ожидается на западе страны. Особенно в Закарпатском регионе, где возможны ливни. В выходные температура упадет. Похолодание на 3-5 градусов будет наблюдаться с 9 по 12 августа. То есть можно говорить, что в Украине спадет жара", - считает синоптик.

Погода в Украине сегодня, 5 августа

В Украине завтра, 5 августа, ожидаются грозы, которые придут из Европы.

Читайте такжеВ Украине на два дня объявили штормовое предупреждение (карта)

По словам синоптика Натальи Диденко, сегодня в западных областях, на севере и кое-где в центральной части Украины кратковременные дожди и грозы предусматриваются местами, временами будут сопровождаться шквалами.

"На востоке, юге и в восточных районах центра (Днепр с районами, Полтавщина) удержится сухая жаркая погода с температурой воздуха +28...+33 градуса. На севере и в большинстве центральных областей ожидается завтра +25...+ 29 градусов, в западной части +22...+27 градусов", - сообщила синоптик.

Автор: Екатерина Лиманская