На востоке и юге Украины сохранится жаркая погода.

В Украине завтра, 5 августа, ожидаются грозы, которые придут из Европы.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Грозы 5 августа будут греметь в Германии, в Центральной Европе, достигать Хорватии, придут в Украину", - рассказала она.

По ее словам, в западных областях, на севере и кое-где в центральной части Украины кратковременные дожди и грозы ожидаются местами, временами будут сопровождаться шквалами.

"На востоке, юге и в восточных районах центра (Днепр с районами, Полтавщина) удержится сухая жаркая погода с температурой воздуха +28...+33 градуса. На севере и в большинстве центральных областей ожидается завтра +25...+29 градусов, в западной части +22...+ 27 градусов", - сообщила синоптик.

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"Температура воздуха в Украине в ближайшее время будет колебаться в незначительных пределах, с востока и юга жара пока что идти не хочет", - резюмировала Наталья Диденко.

Пожарная опасность в Украине

Как сообщал Погода УНИАН, в Украине объявили самый высокий уровень пожарной опасности.

"4-5 августа в восточных, Сумской, Житомирской, Киевской, Полтавской, Винницкой, Черкасской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в предупреждении от ГСЧС Украины.

Автор: Екатерина Лиманская