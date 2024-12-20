В ближайшие выходные в Украине ожидается аномально теплая погода с дождями и мокрым снегом. Об этом на портале "Метеопрог" сообщил синоптик Игорь Кибальчич.
По его данным, 21 и 22 декабря погоду в нашей стране будет определять гребень высокого давления с юго-запада Европы, а также малоподвижный черноморский циклон.
Из-за этого ожидаются дожди и морось, местами с мокрым снегом, а на юге, в центре и на востоке Украины осадки временами будут значительными.
"Температура воздуха ожидается достаточно высокой с незначительным похолоданием в западных и северных регионах", - говорит Игорь Кибальчич.
Теплее всего, по его прогнозу, будет на юге, где столбики термометров в субботу покажут +5°...+10°, а в Крыму воздух вообще прогреется до +10°...+15°. На остальной территории днем будет от 0° до +6°.
Прогноз погоды на праздники
Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха ранее поделилась прогнозом относительно погоды на Рождество и Новый год.
Она отметила, что наличие снежного покрова на праздники зависит от температуры. Если опустится хотя бы на 2 градуса ниже нуля, то появится и снег, и снежный покров. В случае плюсовой температуры осадки сразу будут таять.
Наталья Диденко, в свою очередь, сообщила, что ближе к выходным температурные показатели начнут снижаться. В то же время до Рождества существенных морозов в стране не прогнозируется.