В ряде областей станет холоднее, но температура все равно останется высокой.

В ближайшие выходные в Украине ожидается аномально теплая погода с дождями и мокрым снегом. Об этом на портале "Метеопрог" сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

По его данным, 21 и 22 декабря погоду в нашей стране будет определять гребень высокого давления с юго-запада Европы, а также малоподвижный черноморский циклон.

Из-за этого ожидаются дожди и морось, местами с мокрым снегом, а на юге, в центре и на востоке Украины осадки временами будут значительными.

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"Температура воздуха ожидается достаточно высокой с незначительным похолоданием в западных и северных регионах", - говорит Игорь Кибальчич.

Теплее всего, по его прогнозу, будет на юге, где столбики термометров в субботу покажут +5°...+10°, а в Крыму воздух вообще прогреется до +10°...+15°. На остальной территории днем будет от 0° до +6°.

Прогноз погоды на праздники

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха ранее поделилась прогнозом относительно погоды на Рождество и Новый год.

Она отметила, что наличие снежного покрова на праздники зависит от температуры. Если опустится хотя бы на 2 градуса ниже нуля, то появится и снег, и снежный покров. В случае плюсовой температуры осадки сразу будут таять.

Наталья Диденко, в свою очередь, сообщила, что ближе к выходным температурные показатели начнут снижаться. В то же время до Рождества существенных морозов в стране не прогнозируется.

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