В пятницу, 20 декабря, на западе, севере, а также в Винницкой области ожидается небольшое похолодание. На остальной территории страны температура останется без существенных изменений. Также с запада к нам придут небольшие дожди. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +1°, днем +4°.
- Во Львове в пятницу будет пасмурно. Ночью +1°, днем +5°, небольшой дождь.
- В Луцке будет пасмурно, ночью +2°, днем +6°, дождь.
- В Ривне завтра ожидается пасмурная погода, ночью +2°, днем +5°, небольшой дождь.
- В Тернополе 20 декабря ночью будет +2°, днем +6°, пасмурно, небольшой дождь.
- В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +6°, небольшой дождь.
- В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью +3°, днем +7°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +4°, днем +5°, пасмурно, небольшой дождь.
- В Черновцах в пятницу - пасмурно, небольшой дождь, ночью +2°, днем +6°.
- В Виннице завтра будет 0°...+5°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Житомире в пятницу ночью будет +2°, днем +6°, облачно с прояснениями.
- В Чернигове столбики термометров покажут 0°...+4°, облачно с прояснениями.
- В Черкассах завтра будет ночью +2°, днем +7°, облачно с прояснениями.
- В Кропивницком температура ночью будет +5°, днем +10°, небольшая облачность.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +4°...+7°.
- В Одессе 20 декабря - небольшая облачность, температура ночью +6°, днем +10°.
- В Херсоне в пятницу ночью будет +6°, днем +12°, ясно и безоблачно.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +11°.
- В Запорожье температура ночью +3°, днем +8°, практически безоблачно.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +2°, а днем +5°, пасмурно.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +3°, днем +5°.
- В Днепре температура ночью будет +4°, днем +7°, практически безоблачно.
- В Симферополе в пятницу будет ясно, +5°...+12°.
- В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +2°, днем +8°.
- В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +2°, днем +6°.
20 декабря - какой приздник, приметы погоды
20 декабря - день Амвросия. Если погода в этот день морозная, то лето будет жарким.