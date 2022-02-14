Температура воздуха будет стабильно выше нормы, поэтому в некоторых регионах Украины среднесуточная температура может превысить 0°.

В течение ближайшей недели украинцев ждет переменчивый и теплый характер погоды. В некоторых регионах среднесуточная температура может превысить 0°, поэтому возможен приход метеорологической весны.

Такой прогноз сделал синоптик Игорь Кибальчич, передает meteoprog.

По его прогнозу, до среды, 16 февраля, во всех областях Украины сохранится сухая и малооблачная погода без осадков со значительными колебаниями суточной температуры.

"Ночью повсюду будут наблюдаться морозы, местами даже ниже -10°, а вот в дневное время достаточно высокое февральское солнце будет способно прогревать воздух до положительных значений", - рассказал он.

По словам синоптика, с 17 февраля в результате распространения влажных воздушных масс атлантического происхождения произойдет постепенное ухудшение погодных условий. Начиная с западных областей циклоническая деятельность и атмосферные фронты принесут на территорию нашей страны осадки преимущественно в виде дождей с мокрым снегом, заметно усилится ветер юго-западной четверти и существенно снизится атмосферное давление. Среднесуточные температуры воздуха повысятся, а ночные морозы постепенно совсем отступят.

"Таким образом, в течение ближайшей недели температурный фон окажется выше нормы в большинстве регионов, в западных, центральных и южных областях есть вероятность наступления метеорологической весны (когда среднесуточная температура стабильно превышает 0 °С)", - сообщил он.

Так, по его прогнозу, 16 февраля, начиная с западных и южных областей, заметно повысится температура воздуха, а также усилится ветер. Небольшие осадки в виде снега и дождя пройдут в Карпатах и на Прикарпатье. Температура воздуха ночью ожидается -6...-1 °С, в западных областях около 0 °С; днем воздух прогреется до +3...+ 8 °С, на Прикарпатье до +11 °С.

В четверг и пятницу атмосферные фронты с запада принесут на территорию Украины небольшие, местами умеренные дожди с мокрым снегом. Температура воздуха в ночное время составит 0...+5 °С, днем +5...+10 °С, в южных, центральных областях, а также на Прикарпатье и Буковине местами +11...+13 °С. Лишь на Севере Левобережья будет немного прохладнее: +2...+7 °С.

На выходных, 19-20 февраля, очередной циклон атлантического происхождения и его атмосферные фронты вызовут выпадение осадков преимущественно в виде дождя и мокрого снега на большей части Украины. В субботу ожидается усиление западного и юго-западного ветра до 9-14 м/с, местами порывы 17-22 м/сек.

"При этом температура воздуха сохранится выше 0 °С, что будет превышать климатическую норму на 5-10 °С",- говорит синоптик.

Напомним, в ближайшие дни по Украине будет проходить атмосферный фронт с северо-запада. Его следствием станет мокрый снег, кое-где - с дождями. По данным синоптика Гидрометцентра Натальи Птухи, до конца февраля погода в Украине будет переменчивой, ждать весну пока не следует.

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