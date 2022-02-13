Не обойдется без осадков и ночных морозов.

До конца месяца погода в Украине будет переменчивой, ждать весны пока не следует.

Об этом в эфире "Радио НВ" рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

"Температуры сейчас повышены, выше нормы. Но расслабляться еще рано, потому что все же это даже не середина февраля, мы приближаемся к его середине. Мы знаем, что февраль, даже март, могут иметь всяческие погодные сюрпризы, переходные месяцы, им это свойственно", - говорит она.

По словам эксперта, в ближайшие дни по Украине будет проходить атмосферный фронт с северо-запада. Его следствием станет мокрый снег, кое-где - с дождями.

"Неприятная такая фаза осадков, непонятная, потому что температура все же ночью преимущественно будет ноль, чуть выше нуля, поэтому и осадки преимущественно будут такие, смешанная фаза, как мы говорим. И это может быть даже налипание мокрого снега, ночью в Карпатах сильный снег может быть. И только в южной части, а днем и в западных областях будет преобладать погода без существенных осадков", - говорит Птуха.

На понедельник, 14 февраля, синоптик прогнозирует более комфортную погоду - с прояснениями, без дождя и снега.

"Но в такой ситуации могут возвращаться ночные морозы, поэтому ночью будет несколько прохладнее, отрицательные значения температуры. Не сильные, но все равно нужно принять это во внимание. А в дневные часы будет плюсовая температура", - рассказала она.

Такое представитель Гидрометцентра предупредила о возможном гололеде на дорогах.

Напомним, согласно предварительным расчетам метеорологов, во второй половине месяца, после 14 февраля, в Украине усилятся морозы. Но в конце зимы, после 25 февраля, погода снова изменится. Метеорологи говорят, что с этого момента весна постепенно начнет вступать в свои права - столбики термометров снова поползут вверх.