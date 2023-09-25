Изменения погоды не стоит ждать раньше октября.

До конца сентября в Украине сохранится теплая и сухая погода с температурой 25 градусов и выше. Однако с 1 октября погода изменится - сначала похолодает, а затем пройдут дожди. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

"Можно ожидать, что с 1 октября произойдет понижение температуры практически на 8 градусов, сначала дневной, то есть дневные максимумы будут 18-20 градусов", - сказала она.

По ее словам, 3-4 октября ночные температуры упадут до 5-10 градусов тепла.

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Она пояснила, что изменение погоды будет связано с атмосферным фронтом, который пройдет с северо-запада, а затем с севера зайдет прохладный воздух.

"Но это, как для октября, высокие температуры. Возможно, в этот период закончится лето, то есть средняя суточная температура будет 15 градусов и ниже", - отметила синоптик.

По ее прогнозу, дожди 1-2 октября маловероятны. Осадки возможны с 3 по 5 октября, но их вероятность при нынешних расчетах оставляет 60-70%.

О том, что с 1 октября погода в Украине изменится, также свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, с этого дня облачности в стране станет больше, а температура снизится с +23°...+29° до +17°...+25°, лишь на юге старны еще будет до +27°.

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