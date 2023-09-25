Ожидается, что температура в столице опустится до +18...+ 20 градусов.

В Киеве в ближайшие дни сохранится теплая погода. Ощутимое снижение температуры ожидается в начале октября. Об этом сообщила известный синоптик Наталка Диденко.

"Киевляне! Первое ощутимое похолодание, если это можно назвать похолоданием (по предварительным прогнозам), ожидается в столице как раз с началом октября. С 1-го числа, со следующего воскресенья", - уточнила она.

По данным синоптика, температура воздуха против нынешней, +24...+28 градусов, снизится до +18...+20 градусов.

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Напомним, ранее сообщалось, что ближайшее ощутимое похолодание ожидается 4-5 октября.

Погода в Украине до конца сентября - прогноз

Синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует, что последние дни сентября в Украине будут теплыми и солнечными. Ожидается, что температура будет на 3-6 градусов выше климатической нормы - воздух будет прогреваться до +23°...+28°.

В то же время на юге Украины ожидается усиление ветра. Скорость порывов будет достигать 15-20 м/с. Также почти по всей Украине (за исключением западных областей) сохранится тенденция усиления засухи и пожарной опасности в лесах.

В частности, завтра по всей территории Украины осадков не ожидается. Скорость ветра составит 5-10 м/с, а на юге и в Крыму будут порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью ожидается на уровне +10...+15 °С, на побережье морей до +18 °С; днем столбики термометров покажут +23. ..+28 °С.

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