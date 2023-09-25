С приходом октября погода в Украине начнет меняться.

Ближайшая неделя в Украине будет очень теплой, солнечной и преимущественно сухой. Сентябрь завершится почти летним теплом, а с 1 октября погода в стране начнет меняться: облачности станет больше, а температура снизится. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В начале недели небольшие дожди возможны местами только на западе страны, +21°...+26°. На остальной территории 25 сентября будет тепло, сухо и солнечно, +24°...+30°.

Со вторника, 26 сентября, практически по всей Украине установится сухая, ясная и безоблачная погода с обилием солнца. Температура в большинстве областей поднимется до +24°...+27°, местами в центральных областях, на востоке и юге будет +28°...+30°.

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В среду, 27 сентября, в Украине продлится ясная и безоблачная погода. Температура останется практически без изменений, +23°...+29° по всей стране.

В середине недели, 28 сентября, температура в Украине останется без изменений, +23°...+29°. На юге, юго-западе и в Прикарпатье станет больше облачности.

Перед выходными, 29 сентября, погода в Украине существенно не изменится. Температура по-прежнему будет держаться на уровне +23°...+29°, а в большинстве областей сохранится ясная и безоблачная погода.

В последний день сентября температура в Украине чуть снизится. На западе будет +20°...+24°, на севере и востоке +25°...+26°, а в центральных и южных областях будет не выше +28°.

С приходом октября солнца в Украине станет меньше. На западе возможны небольшие дожди, а температура там снизится до +17°...+19°. На остальной территории страны 1 октября также ожидается некоторое похолодание. На севере Украины температура не поднимется выше +20°...+21°. В центральной части будет от +21° до +25°. Не выше +25° будет и на востоке Украины. На юге страны традиционно будет теплее всего, +24°...+27°.

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