Только на востоке и юге Украины будет сухо, тепло и солнечно.

Сегодня, 17 апреля, во многих областях Украины ожидаются осадки, а температура упадет до +8...+12 градусов. Об этом сообщает синоптикНаталья Диденко.

"Холодно будет 17-го апреля в западных, северных областях, в Винницкой и Черкасской областях, +8...+12 градусов", - сообщила она.

По данным синоптика, на востоке, юге и на значительной части центра еще удержится лето. В течение дня здесь ожидается +20...+26 градусов.

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Что касается осадков, то дожди пройдут в северных областях, центральных и местами на западе Украины. В Карпатах, по данным Натальи Диденко, ожидается мокрый снег. Только восточная часть и юг Украины побудут в сухой теплой солнечной погоде.

Погода в Киеве - прогноз синоптика

Наталья Диденко прогнозирует сильный дождь в столице. Температура днем, по ее данным, составит лишь +9 градусов.

"Одеться надо тепло, не забыть зонт, обуться соответственно, водителям беречь нервы, держать включенными фары и дистанцию", - посоветовала специалист.

Циклон несет в Киев сильные дожди и ощутимое похолодание - подробности

По данным Укргидрометцентра, 17 и 18 апреля Киевскую область будет пересекать циклон с юго-запада. Он повлечет интенсивные осадки и ощутимое снижение температуры.

Перед выходными циклон уже будет покидать территорию Украины, осадки будут прекращаться. Температура днем станет немного выше, а вот ночи, наоборот, будут прохладными.

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