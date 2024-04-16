В среду, 17 апреля, температура в Украине продолжит снижаться. Местами на севере и западе страны будет не выше +10°...+12°, при этом на юго-востоке воздух прогреется до +23°...+26°. Местами по стране пройдут дожди и грозы, сухая погода сохранится лишь на юге и в восточных областях. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью +8°, днем +12°, дождь.
- Во Львове в среду будет пасмурно. Ночью +3°, днем +13°.
- В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +13°.
- В Ривне завтра ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +6°, днем +13°.
- В Тернополе 17 апреля ночью будет +6°, днем +12°, пасмурно.
- В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью +6°, днем +10°, дождь.
- В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью +5°, днем +12°, небольшой дождь.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +5°, днем +16°, пасмурно.
- В Черновцах в среду - пасмурно, ночью +6°, днем +10°, сильный дождь.
- В Виннице завтра будет +7°...+11°, пасмурно, дождь.
- В Житомире в среду будет ночью +6° днем +10°, пасмурно, дождь.
- В Чернигове столбики термометров покажут +7°...+11°, пасмурно, дождь.
- В Черкассах завтра будет пасмурно, ночью +11°, днем +16°, дождь.
- В Кропивницком температура ночью будет +12°, днем +22°, небольшая облачность, гроза.
- В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +13°...+21°.
- В Одессе 17 апреля - небольшая облачность, температура ночью +17°, днем +22°.
- В Херсоне в среду ночью будет +14°, днем +23°, облачно с прояснениями.
- В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +15°, днем +24°.
- В Запорожье температура ночью +14°, днем +24°, небольшая облачность.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +11°, а днем +17°, пасмурно, ливень.
- В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +12°, днем +23°.
- В Днепре температура ночью будет +14°, днем +24°, облачно с прояснениями.
- В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +17°...+24°.
- В Краматорске завтра облачно с прояснениями, температура ночью +11°, днем +27°.
- В Северодонецке - облачно с прояснениями температура ночью +11°, днем +26°.
Приметы погоды 17 апреля
Если на ольхе висит много сережек, то будет хороший урожай овса, а если шишек много, то уродит ячмень.