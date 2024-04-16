Дожди 17 апреля продолжатся.

В среду, 17 апреля, температура в Украине продолжит снижаться. Местами на севере и западе страны будет не выше +10°...+12°, при этом на юго-востоке воздух прогреется до +23°...+26°. Местами по стране пройдут дожди и грозы, сухая погода сохранится лишь на юге и в восточных областях. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью +8°, днем +12°, дождь.

Во Львове в среду будет пасмурно. Ночью +3°, днем +13°.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +13°.

В Ривне завтра ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +6°, днем +13°.

В Тернополе 17 апреля ночью будет +6°, днем +12°, пасмурно.

В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью +6°, днем +10°, дождь.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью +5°, днем +12°, небольшой дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +5°, днем +16°, пасмурно.

В Черновцах в среду - пасмурно, ночью +6°, днем +10°, сильный дождь.

В Виннице завтра будет +7°...+11°, пасмурно, дождь.

В Житомире в среду будет ночью +6° днем +10°, пасмурно, дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +7°...+11°, пасмурно, дождь.

В Черкассах завтра будет пасмурно, ночью +11°, днем +16°, дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +12°, днем +22°, небольшая облачность, гроза.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +13°...+21°.

В Одессе 17 апреля - небольшая облачность, температура ночью +17°, днем +22°.

В Херсоне в среду ночью будет +14°, днем +23°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +15°, днем +24°.

В Запорожье температура ночью +14°, днем +24°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +11°, а днем +17°, пасмурно, ливень.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +12°, днем +23°.

В Днепре температура ночью будет +14°, днем +24°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +17°...+24°.

В Краматорске завтра облачно с прояснениями, температура ночью +11°, днем +27°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями температура ночью +11°, днем +26°.

Приметы погоды 17 апреля

Если на ольхе висит много сережек, то будет хороший урожай овса, а если шишек много, то уродит ячмень.

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