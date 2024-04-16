Температура в столице снизится уже с 17-18 апреля.

На этой неделе в Киеве ожидается похолодание и сильные осадки. Причиной такой погоды станет циклон с юго-запада. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"До среды погоду Киевщины будут формировать атмосферные фронты с северо-запада, поэтому временами будут идти дожди, местами вероятны грозы", - говорят синоптики.

17-18 апреля через Киевскую область пройдет циклон уже с юго-запада. Он повлечет более интенсивные осадки и ощутимое снижение температуры. В частности, 18 апреля днем и ночью в столице будет около +8°.

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"В конце рабочей недели циклон будет покидать территорию Украины, осадки будут прекращаться, дневные максимумы температуры станут несколько выше, а вот ночи, наоборот, будут прохладнее", - говорят синоптики.

Так, по их данным, ночью 19 и 20 апреля в столице будет +5° и +3° соответственно.

Похолодание в Украине - что говорят синоптики

На этой неделе в Украине ожидается неустойчивая погода с периодическими дождями и грозами.

По словам синоптика Наталки Диденко, в ближайшие дни в Украине будет преобладать свежая, иногда даже холодная погода. Во второй половине недели, по ее словам, если не будет облачности, то даже ожидаются заморозки. Ветер также ожидается умеренный, временами порывистый и сильный.

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