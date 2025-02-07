В ряде обалстей на выходных ожидаются сильные порывы ветра.

В ближайшие выходные погоду в Украине будет определять антициклон. Атмосферное давление будет расти, поэтому осадков не ожидается, но местами усилится ветер до штормовых порывов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. В то же время, по ее словам, солнца станет больше и будет появляться больше прояснений.

"Ветер в субботу-воскресенье будет восточных направлений, умеренный, а на юге, в Приазовье, а также завтра еще и на Волыни и Ровенщине вероятны штормовые порывы до 15-20 метров в секунду", - предупредила Наталья Диденко.

Ближайшей ночью и в ночь на воскресенье в Украине предполагается -4...-10 градусов, а в течение дня 8 и 9 февраля температура воздуха будет колебаться около нуля. В восточных областях будет холоднее, -1...-4 градуса.

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"На следующей неделе погода существенно не изменится - антициклон, без осадков, морозные ночи, прохладный день. Но часто - с солнцем", - спрогнозировала синоптик.

Погода в Киеве - прогноз

На выходных в Киеве также будет преобладать антициклональный характер погоды. В столице будет сухо, даже солнечно. Ночью морозы усилятся до -7...-10 градусов, а днем ожидается в пределах 0...-2 градусов мороза.

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