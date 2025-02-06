В столице ожидается довольно холодная погода с гололедицей.

В пятницу, 7 февраля, в Киеве покажется долгожданное солнце, но теплее не станет. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью температура в столице снизится до -4°, а днем столбики термометров максимально поднимутся лишь до +1°. День будет пасмурный, но с солнечными прояснениями. Без осадков. На дорогах образуется гололедица.

Ощущение прохлады усилит ветер северного и северо-восточного направлений, его скорость будет 5-10 м/с. Атмосферное давление повышенное, 767-769 миллиметров ртутного столба.

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Во Львове в пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью -4°, днем +1°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью -3°, днем 0°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью -3°, днем -1°.

В Тернополе 7 февраля ночью будет -2°, днем 0°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью -4°, днем -1°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -3°, днем +1°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -1°, днем +4°, пасмурно.

В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью -3°, днем -1°.

В Виннице завтра будет -3°...0°, небольшая облачность.

В Житомире в пятницу ночью будет -4°, днем 0°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут -4°...+1°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет ночью -3°, днем -1°, небольшая облачность.

В Кропивницком температура ночью будет -4°, днем -1°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -5°...-2°.

В Одессе 7 февраля - небольшая облачность, температура ночью -3°, днем +1°.

В Херсоне в пятницу ночью будет -2°, днем 0°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью -3°, днем +1°.

В Запорожье температура ночью -5°, днем -1°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -5°, а днем -2°, небольшая облачность.

В Харькове - пасмурно, температура ночью -7°, днем -3°.

В Днепре температура ночью будет -5°, днем -1°, небольшая облачность.

В Симферополе в пятницу будет пасмурно, -4°...-3°, снег.

В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью -7°, днем 0°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью -7°, днем -2°.

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