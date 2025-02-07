Атмосферное давление будет на 22 единицы выше нормы, что может отразиться на самочувствии.

В ближайшие дни вУкраине не будет осадков, а атмосферное давление поднимется до рекордных показателей. Об этом предупредил синоптик Виталий Постригань.

"По меньшей мере ближайшие 10 дней на синоптических картах будет доминировать сплошной антициклон с аномально высоким атмосферным давлением", - говорит синоптик.

По его данным, антициклон охватит своим влиянием территорию от Азорских островов до Берингова моря. Температура ночью будет -5º...-10º, днем от -3º до +2º. На дорогах гололедица.

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"Итак, об осадках забываем, постепенно уменьшится и облачность, особенно в ближайшие выходные, когда солнца будет много", - говорит Постригань.

По его данным, 8 февраля ожидается рекордно высокое атмосферное давление - 776 мм рт. ст., что выше нормы на 22 единицы.

"Для лучшего представления, будто человек на скоростном лифте опускается в шахту глубиной 220 метров и испытывает на себе существенное дополнительное давление, что конечно, негативно влияет на его самочувствие", - предупредил эксперт.

Антициклон в Украине - что известно

Над Европой расположился мощный антициклон Elvira. Он обусловит сухую погоду практически во всей Европе.

По словам синоптика Наталки Диденко, в ближайшие дни в Украине ожидается сухая воздушная масса с высоким атмосферным давлением. Солнца станет больше, но температура не повысится. Даже наоборот - ночные морозы станут несколько сильнее.

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