Температура будет повышаться до +3...+7 градусов.

В Украине ожидается потепление. Об этом на своей странице в Facebook рассказала известный синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, сегодня ожидается от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла.

"В дальнейшем ночная температура воздуха несколько повысится, дневная не претерпит особых изменений, около нуля", - спрогнозировала синоптик.

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Также, по ее данным, уже в конце текущей недели температура в Украине будет повышаться до "плюсов".

"С 19-го января днем потеплеет до +3...+7 градусов", - сообщила Наталья Диденко.

Потепление в Украине - прогноз

О том, что морозы в Украине будут ослабевать, говорит и синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

По ее словам, днем в большинстве областей до конца рабочей недели ожидается от -3° до +3°, но в ночь на четверг уже немного будет мороз ослабевать. Осадки на этой неделе ожидаются только в среду, 15 января, в западных, местами северных и центральных областях. В то же время уже 16-18 января снова будет преобладать поле повышенного давления, поэтому осадков не будет, вместо них - прояснения.

А на следующей неделе, по прогнозу Птухи, температура снова повысится до небольших "плюсов". Ожидается, что столбики термометров будут подниматься до +5°.

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