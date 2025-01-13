Зоной холода на этой неделе станут Закарпатье и Прикарпатье.

20-ти градусов мороза в Украине пока не ожидается, но кое-где будут очень холодные ночи. Об этом в комментарии Погода УНИАН сказала синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

Отвечая на вопрос о том, что якобы в Прикарпатье и Карпатах ожидается до 20 градусов мороза, она отметила, что таких низких температур не ожидается.

"Но где-то до -14, возможно, -15 могут опуститься столбики термометров. Но это только две ночи - ночь на 14, то есть на завтра, и ночь на 15 января. И это Закарпатье, и Прикарпатье. -8...-14 мороза ожидаем в ночные часы", - сказала синоптик.

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На уточнение, идет ли речь о температуре высоко в горах, Птуха пояснила: "Закарпатье, Прикарпатье. То есть это и горный район, и Прикарпатье. То есть перед Карпатами со стороны Хмельницкой области, Черновицкая область. И Закарпатская область - там также могут быть такие показатели. Но, конечно, в горах, то само собой где-то такой мороз будет".

Сильные морозы в Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, ранее синоптик Игорь Кибальчич заявил, что в течение этой недели в Украине будет преобладать теплая погода, временами с небольшими осадками.

Впрочем, по его словам, несколько ближайших ночей будут холодными. Как отметил Кибальчич, особенно морозно будет на западе страны, где столбики термометров будут опускаться до -15°...-20°.

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