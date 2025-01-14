На следующей неделе могут вернуться небольшие "плюсы".

На этой неделе ожидается, что мороз будет ослабевать, не исключено также, что местами пройдет небольшой снег. Об этом в комментарии Погода УНИАН сказала синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

Отвечая на вопрос относительно того, будет ли текущая неделя морозной и ожидать ли снега, или же наоборот будет волна потепления, она рассказала, что в целом по территории Украины в ближайшие две-три ночи температура составит от -2 до -8

"Но в ночь на четверг уже немного будет мороз ослабевать. И в Украине, но кроме юга и юго-востока,... уже ночью будет от +1° до -4°", - сказала Птуха.

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Днем в большинстве областей в ближайшие дни, даже до конца рабочей недели, ожидается от -3° до +3°.

Относительно осадков, то много их не ожидается, ведь большую часть времени будет преобладать поле повышенного давления.

"Единственное, на чем акцентируем внимание, - это 15-е число. Там у нас будет проходить атмосферный фронт с северо-запада. То есть среда - единственный день, когда немного ослабнет, скажем так, поле высокого давления, которое над Европой располагается. И это позволит атмосферному фронту, который связан с циклоном, центр которого вообще находится далеко на северо-восток от территории Украины... Но у нас этот атмосферный фронт в западных, местами - северных и центральных областях может вызвать небольшой снег", - сказала эксперт.

Впрочем, он быстро отойдет и уже 16-18 января снова будет преобладать поле повышенного давления. "В целом погода без осадков. Даже к выходным прояснения ожидаем", - отметила синоптик.

Так, сейчас наблюдается похолодание с морозом, а на следующей неделе снова могут быть высокие температуры с небольшими "плюсами" - до +5°.

20-градусные морозы в Украине

Как сообщал УНИАН, ранее синоптик Игорь Кибальчич заявил, что в течение этой недели в Украине будет преобладать теплая погода, временами с небольшими осадками.

Впрочем, по его словам, несколько ближайших ночей будут холодными. Как отметил Кибальчич, особенно морозно будет на западе страны, где столбики термометров будут опускаться до -15°...-20°.

В то же время Птуха отметила, что -20° в Украине пока не ожидается, но местами будут очень холодные ночи. По ее словам, до -14°...-15° может быть в ночь на 14 и в ночь на 15 января на Закарпатье и Прикарпатье.

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