Ожидается повышенная влажность воздуха, туманы, гололедица и небольшие морозы.

13 и 14 января в Украине будет хозяйничать так называемая европейская зима. Об этом рассказала известный синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, осадков практически не будет, но ожидается повышенная влажность, поэтому будут зависать туманы. Также в Украине продолжится дальнейшее потепление.

"Еще ближайших пару ночей подморозит, однако в дневные часы уже будет преобладать оттепель и небольшие "плюсы"", - говорит синоптик.

Так, по ее данным, завтра и послезавтра днем ожидается от -1° до +3°, на северо-востоке - до -3°, а в западных областях воздух прогреется до +3°...+8°.

"Гололедица остается, аккуратно обходите скользкие участки", - предупредила синоптик.

На 13 января в Украине объявили повышенный уровень опасности. По данным Укргидрометцентра, в западных (кроме Волынской и Ривненской) областях ночью и утром ожидается туман.

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