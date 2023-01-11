До конца зимы в Украине ожидаются периоды сильного похолодания и оттепели, осадки и колебания температуры.

До конца зимы в Украине ожидаются сильные морозы, осадки и колебания температуры. Об этом рассказал народный синоптик Владимир Деркач, передает "Полесье".

По его словам, последней декаде января будет свойственна частая смена погоды. Сначала на 1-2 дня следует ждать похолодания, а дальше - что-то похожее на короткую оттепель. Затем температура снова понизится, но существенного похолодания не будет. Осадки ожидаются довольно частые, но незначительные.

Погода в феврале

По прогнозу Владимира Деркача, в начале февраля ожидаются слабые осадки. Ближе к середине первой декады они перерастут в интенсивные.

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"В этот период зима покажет свой характер - 2-3 дня будут достаточно холодными. Под конец первой десятидневки несколько потеплеет, осадки прекратятся", - прогнозирует народный синоптик.

По его данным, вторая декада сохранит тенденцию медленного повышения температуры. В этот период ожидаются небольшие осадки. Днем будут небольшие "минусы" и практически около нуля днем.

По словам синоптика, третья декада февраля продолжит тенденцию ночных "минусов" и преимущественно "плюсов" днем.

"Хотя середина этой десятидневки в течение 2-4 дней еще напомнит о зиме. Но днем уже будет ощущаться дыхание весны", - говорит он.

После периода сильного похолодания в Украину идет потепление. О повышении температуры рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, уже 13-14 января в Украину придет атлантический воздух с теплой погодой и "плюсовой" температурой воздуха везде.

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