На западе Украины ожидается густой туман.

На западе Украины 13 января ожидается густой туман. Об этом предупреждают в Укргидрометцентре.

"13 января в западных (кроме Волынской и Ривненской) областях ночью и утром туман", - говорится в предупреждении.

По данным синоптиков, видимость составит 200-500 метров. I уровень опасности объявлен в следующих областях:

Видео дня

Львовская;

Тернопольская;

Хмельницкая;

Закарпатская;

Ивано-Франковская;

Черновицкая.

Изменение погоды в Украине: что известно

Как сообщал синоптик Игорь Кибальчич, завтра в Украине ожидается сухая погода, а на выходных продолжится потепление. Оно будет сопровождаться небольшими осадками в виде мороси, мокрого снега и дождя. Также на дорогах ожидается гололедица.

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