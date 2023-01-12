На западе Украины 13 января ожидается густой туман. Об этом предупреждают в Укргидрометцентре.
"13 января в западных (кроме Волынской и Ривненской) областях ночью и утром туман", - говорится в предупреждении.
По данным синоптиков, видимость составит 200-500 метров. I уровень опасности объявлен в следующих областях:
Видео дня
- Львовская;
- Тернопольская;
- Хмельницкая;
- Закарпатская;
- Ивано-Франковская;
- Черновицкая.
Изменение погоды в Украине: что известно
Как сообщал синоптик Игорь Кибальчич, завтра в Украине ожидается сухая погода, а на выходных продолжится потепление. Оно будет сопровождаться небольшими осадками в виде мороси, мокрого снега и дождя. Также на дорогах ожидается гололедица.