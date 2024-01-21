В некоторых областях будет снежить.

В воскресенье, 21 января, украинцев ждет холодная и облачная погода с прояснениями. Температура снизится. Днем по всей стране будет от -4° до +4°. В ряде областей ожидается снег. Об этом свидетельствует прогноз Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня будет сухо, ожидается небольшая облачность, на Закарпатье - ясно и безоблачно. Температура днем тут ожидается в пределах -1°...+2°. Без существенных осадков.

Пасмурная и холодная погода ожидается сегодня на севере Украины. Тут столбики термометров покажут -3°...+1°. В Сумской области ожидается снег, на остальной территории - без существенных осадков.

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На востоке Украины сегодня будет холоднее всего. Тут днем будет от -4° до 0°. Снег ожидается в Харьковской области, а на остальной территории будет сухо и немного облачно.

В центральной части Украины сегодня будет снежить. Тут температура будет, как и на севере страны, от -3° до +1°.

На юге страны тепло распределится неравномерно. Холоднее всего будет в Запорожской области, -1°, а на остальной территории воздух прогреется до 0°...+4°. Также в Запорожской области ожидается снег, а в других областях будет преимущественно сухо.

Приметы погоды 21 января

По народным приметам 21 января следует следить за ветром: как подует с юга - жди грозового лета.

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