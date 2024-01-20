Февраль в столице, по прогнозам, будет прохладным.

Февраль 2024 в Киеве будет относительно прохладным и с небольшим количестом осадков. Об этом свидетельствуют данные мирового погодного портала Wisemeteo.

По данным синоптиков, средняя температура месяца составит около 0°С, что на 1°С выше, чем в феврале прошлого года.

В феврале ожидается несколько "мокрых" дней - в период с 18 по 27 февраля. В другие дни осадки также будут, однако неинтенсивные.

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Вцелом, по данным синоптиков, зима 2023-2024 неприятно удивит своей температурой по сравнению с прошлогодним сезоном. Дней с осадками будет немного, а средняя температура сезона составит -1°C, что ниже, чем прошлогодней зимой.

Погода в Киеве - прогноз на ближайшие дни

В ближайшие дни в Киеве сохранится холодная и в основном сухая погода. Только ночью временам, возможны небольшие снегопады. Также в этот период прогнозируются умеренные морозы.

Однако с 23 по 24 января ожидается изменение ветра на юго-западный. С запада придут атмсоферные фронты, что приведет к осадкам и некоторому повышению температуры.

Таким образом, с 20 по 22 января в столице ожидается температура до -5° ночью и до -2° днем. 23 января температура составит -3°...0°, а 24 января и днем, и ночью ожидается около нуля.

На дорогах сохранится гололедица, что может создать потенциально опасные ситуации как на дорогах, так и на тротуарах.

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