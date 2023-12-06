Погода в Украине завтра на части территории ожидается неблагоприятная, поделились в Гидрометцентре.

Прогноз погоды на четверг, 7 декабря, для части территории Украины "нерадужный" - днем в большинстве центральных регионов, на юге и в Донецкой областях прогнозируются снег и дождь.

В Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях местами возможно налипание мокрого снега, а в Донецкой и Запорожской ожидается гололед, говорится на странице Украинского гидрометцентра в Facebook. Синоптики добавили, что на Прикарпатье и Закарпатье будет снег.

По их данным, кое-где на дорогах прогнозируется гололедица. Ветер ожидается северо-восточный, восточный, его скорость может составлять от 5 до 10 м/с.

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"Температура в северных областях ночью 5-10° мороза, днем 1-6° мороза. На остальной территории ночью 1-6° мороза, на крайнем юге около 0°, днем от 3° мороза до 2° тепла, в южной части до 5° тепла", - отметили в Укргидрометцентре.

В центре внимания погода - синоптик поделилась важной информацией

Известный украинский эксперт по погоде Наталья Диденко 6 декабря поделилась, что в наше государство мчится циклон из Турции. По ее словам, из-за этого циклона в части регионов украинского государства ожидается снег.

3 декабря Диденко писала, что в начале этой недели погоду в Украине будет определять антициклон под названием Dunja. Синоптик отмечала, что ожидается похолодание, а осадки маловероятны.

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