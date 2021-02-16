Синоптик назвала области, которые завтра засыплет снегом

14:59, 16 февраля 2021
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Ночью температура упадет до -25° .

Завтра некоторые области Украины снова засыплет снегом / Фото УНИАН
Завтра некоторые области Украины снова засыплет снегом / Фото УНИАН

В среду атмосферный фронт северной циклоничности Yukon принесет снег в западные области, осадки также могут дойти днем до Житомирщины, Винницкой и Киевской областей.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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Остальная территория Украины 17-го февраля будет принадлежать антициклону Helida, без существенных осадков.

Ветер будет преобладать юго-западный, небольшой или умеренный.

Температура воздуха ночью -12°...-18°, местами -20°...-25° градусов, днем -7°...-14° градусов, в южной части, на востоке и на западе Украины днем будет теплее, -1°...-5°.

В Киеве 17-го февраля есть вероятность, что западный фронт зацепит столицу небольшим снегом. На дорогах гололедица. Ближайшей ночью ожидается -12°...-14°, на окраинах - ниже, завтра днем -7°...-9°.

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Автор: Елена Пилипчак

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