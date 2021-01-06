В Киеве на Рождество пойдет дождь, температура опустится до +3°

Ночью температура упадет до нуля градусов.

В Киеве на Рождество будет облачно / фото УНИАН

В четверг, 7 января, в Киеве ожидается пасмурная погода. Столбики термометров поднимутся до +3°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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Согласно прогнозу, ночью температура составит 0°, а днем поднимется максимум до +3°. Ожидается дождь.

Ветер юго-восточного направления со скоростью до 3,7 м/с.

Атмосферное давление - 746 мм рт. ст.

Народный прогноз на 7 января

7 января - Рождество Христово. В этот день ходят от дома к дому, от семьи к семье колядники, извещают о Рождественские праздники, желая хозяевам счастья, здоровья, достатка Если до Рождества будет много сосулек под крышей, хорошо родят яровые, особенно ячмень. Метель на Рождество — пчелы будут хорошо роиться. Иней на две недели перед Рождеством обильный — перед Петром (12 июля) на гречке будет обильный цвет. Морозов рождественских нет — весна будет холодная. Ночь на Рождество светла — будут несущие куры, темная — молочные коровы, а метель — пчелы будут хорошо роиться; небо звездное — урожай на горох и чечевицу. Рождество совпадает с наступлением новолуния — год будет неурожайный. Тепло на Рождество — весна будет холодная. Какая погода после Рождества, такая будет и после Петра: как от Рождества, так и по Петру.

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