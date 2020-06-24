В Черновцах готовятся к наводнению: объявлено штормовое предупреждение

13:37, 24 июня 2020
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Сегодня ожидается прохождение максимального уровня воды.

В Черновцах ожидают настоящий потоп / фото УНИАН
В Черновцах ожидают настоящий потоп / фото УНИАН

В Черновцах готовятся к потопу, ожидается затопление сельскохозяйственных угодий, дорог и сел.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В Укргидрометцентре рассказали, когда в западных областях дожди прекратятся

"... ожидается прохождение максимального уровня воды высокого дождевого паводка высотой 680 -730 см над нулем поста (уровень воды на 18 часов 23 июня равен 417 см), максимальным расходом воды в пределах 2320-2690 м3/с", - говорится в сообщении.

В частности, ожидается: затопление сельскохозяйственных угодий Новоселицкого, Герцаевского и Кицманского районов; затопление сел Маршинцы, Тарасовцы, Магала, Костичаны, Припрутье, Бояны, Зеленый Гай, Ванчиковцы Новоселицкого района; срабатывание сигнальных устройств, затопления блоков сигнализации заставы с. Костичаны Новоселицкого района;

Также ожидается затопление автомобильной дороги и рынка Добробут, начальное затопления Калиновского рынка г. Черновцов.

Напомним, на Прикарпатье из-за сильных дождей и выхода рек из берегов была затоплена районная больница города Галич, где лечат больных коронавирусом. Больных эвакуируют. Фактически, затопления превосходит масштаб 2008 года.

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Теги: #потоп#погода в Украине#Новости Черновцов
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