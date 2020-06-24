Ситуация критическая: на Прикарпатье затопило больницу с больными коронавирусом, проводится эвакуация (видео)

12:27, 24 июня 2020
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Шмыгаль заявил, что нынешняя стихия превышает масштаб аналогичной, которая была в 2008 году.

В Галиче затопило больницу / Правительственный портал
В Галиче затопило больницу / Правительственный портал

На Прикарпатье из-за сильных дождей и выхода рек из берегов была затоплена районная больница города Галича, где лечат больных коронавирусной инфекцией.

Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль, который находится в регионе с визитом.

"Проинспектировали равнинную часть. Понятно, что ситуация критическая. Фактически, затопление превосходит масштаб 2008 года. Затоплена районная больница в городе Галич, проводится эвакуация больных. Есть определенные осложнения из-за того, что там есть заболевшие коронавирусом", - заявил он.

По словам премьера, сегодня также будет проинспектирован горный район, а после обеда проведут комиссию ТЭБ и ЧС, где будут приниматься нужные решения для преодоления последствий стихии.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня Шмыгаль показал, как выглядят разрушенные паводками районы Прикарпатья.

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Теги: #больница#подтопление#непогода в Украине
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