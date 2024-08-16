На выходных температура будет подниматься до +30 и выше.

В Украину возвращается жара. Уже на выходных температура будет повышаться до +30 и выше. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Начинаем понемногу готовиться к отключениям электричества. Потому что жара надвигается!" - предупредила она.

По ее данным, завтра в Украине ожидается +29...+33 градуса и только на востоке будет немного свежее, +27...+29 градусов.

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17-го августа, по словам Натальи Диденко, в Украине будет сухо и солнечно.

"В Киеве в субботу ожидается сухая и жаркая погода", - предупреждает эксперт по погоде. Столбики термометров, по ее данным, повысятся до +30...+32 градусов.

Отключение света в Украине - что известно

На следующей неделе в Украине возможно возвращение к графикам отключений света из-за высоких температур и роста потребления электроэнергии. Об этом во время телемарафона сообщила заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук.

По ее словам, в выходные дни ожидается значительное повышение температуры, что повлечет рост потребления электричества. Гринчук также отметила, что сейчас идет ремонт энергетических объектов, а вскоре будут запущены дополнительные генерационные мощности.

Она призвала украинцев ответственно и экономно использовать электроэнергию, особенно в пиковые часы.

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