Уже с 17-18 августа станет намного жарче.

Уже через несколько дней в Украину вернется жара и столбики термометров поднимутся выше +33. Однако завтра украинцев ожидает хотя и теплая, но не слишком жаркая погода, рассказала синоптик Наталья Диденко.

Так, по ее прогнозу, 16-го августа, везде будет солнечно, сухо и очень тепло, дожди ожидаются разве что в Карпатах и на Волыни.

"Максимальная температура воздуха 16-го августа составит нормальные летние +26...+29 градусов, на юге и западе Украины уже начнет припекать, здесь до +28...+33 градусов", - отметила синоптик.

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В Киеве 16-го августа ожидается также сухая погода с температурой воздуха +26...+28 градусов.

При этом с 17-18 августа жара снова усилится, температура достигнет местами до +38 градусов.

В Украину идет жара - прогноз синоптика

До конца текущей недели температура в Украине постепенно повысится и уже на выходных местами будет до +38°. Об этом говорит синоптик Игорь Кибальчич.

Так, в воскресенье, 18 августа днем по всей Украине +30...+35 °С, а на юге местами разогреет до +36...+38 °С. В этот день кратковременные грозовые дожди ожидаются только в Карпатах, на остальной территории страны сохранится сухая погода.

А по данным синоптика Украинского гидрометцентра Натальи Птухи, во второй половине августа осадков будет больше, чем сейчас. Особенно это касается третьей декады месяца, то есть в последние десять дней лета дожди будут идти чаще.

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