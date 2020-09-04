Погода на выходные: в Украине будет тепло, местами пройдут дожди (карта)

На юге и востоке будет жарко.

На выходных в Украине пройдут дожди / фото ua.depositphotos.com

На выходных в Украине ожидается теплая погода, во многих областях пройдут дожди.

Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью +14°, днем +24°. В воскресенье переменная облачность, +15°...+26°.

Читайте также Лето-2020 в Киеве стало одним из самых жарких в истории

Во Львове в субботу без осадков, ночью +14°, днем +24°. В воскресенье пройдет дождь, +14°…+20°.

В Луцке в субботу ночью +15°, днем +23°, без осадков. В воскресенье ночью +14°, днем +20°, ливень.

В Виннице в субботу без осадков, температура воздуха +11°...+25°. В воскресенье до +26°, без осадков.

Одесситам на выходных обещают солнечную погоду. В субботу температура ночью +15°, днем +25°. В воскресенье +16°...+30°.

В Харькове в субботу без осадков, температура ночью +16°, днем +23°. В воскресенье +14°...+30°, переменная облачность.

В Днепре в субботу без осадков, температура ночью +16°, днем +31°. В воскресенье солнечно, температура воздуха +16°...+31°.

Погода в Украине на 5 сентября / УНИАН

Погода в Украине на 6 сентября / УНИАН

В Симферополе завтра пройдет дождь, +16°...+23°. В воскресенье +16°...+24°, также ожидаются осадки.

Жителям Мариуполя на субботу обещают небольшую облачность, температура ночью +17°, днем +30°. В воскресенье пройдет дождь, температура до +23°.

В Краматорске в субботу солнечно, температура ночью +15°, днем +28°. В воскресенье температура до +27°, без осадков.

В Северодонецке завтра без осадков, температура ночью +17°, днем +28°. В воскресенье +15°...+29°, без осадков.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу без осадков, температура до +18°. В воскресенье облачно с прояснениями, ночью +10°, днем +20°.

В Моршине на Львовщине в субботу без осадков, ночью +15°, днем +25°. В воскресенье пройдет дождь, ночью +15°, днем до +22°.

В Трускавце в субботу без осадков, температура до +25°. В воскресенье температура до +21°, пройдет дождь.

В Сваляве завтра без осадков, +23°, в воскресенье солнечно, температура воздуха +12°…+23°.

В Затоке в субботу пройдет дождь, ночью +16°, днем +25°. В воскресенье солнечно, температура до +31°.

В Бердянске завтра без осадков, температура до +29°, в воскресенье пройдет дождь, температура воздуха +18° …+23°.

Погода в Украине

Следующая неделя в Украине начнется с жаркой погоды: 7 сентября почти во многих регионах температура поднимется до +30 градусов. Однако уже со вторника в большинстве регионов похолодает.

В пятницу, 4 сентября, в Украине местами пройдут дожди, температура днем поднимется до +33°.

Народный синоптик Владимир Деркач рассказал, что погода осенью в Украине будет преимущественно теплой, периоды похолодания будут короткими. Последняя десятидневка сентября порадует украинцев хорошей погодой. Ожидается умеренное тепло днем, прохладные ночи, но без заморозков.