Погода на выходные: в Украине будет тепло, местами пройдут дожди (карта)
На юге и востоке будет жарко.
На выходных в Украине ожидается теплая погода, во многих областях пройдут дожди.
Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью +14°, днем +24°. В воскресенье переменная облачность, +15°...+26°.
Лето-2020 в Киеве стало одним из самых жарких в истории
Во Львове в субботу без осадков, ночью +14°, днем +24°. В воскресенье пройдет дождь, +14°…+20°.
В Луцке в субботу ночью +15°, днем +23°, без осадков. В воскресенье ночью +14°, днем +20°, ливень.
В Виннице в субботу без осадков, температура воздуха +11°...+25°. В воскресенье до +26°, без осадков.
Одесситам на выходных обещают солнечную погоду. В субботу температура ночью +15°, днем +25°. В воскресенье +16°...+30°.
В Харькове в субботу без осадков, температура ночью +16°, днем +23°. В воскресенье +14°...+30°, переменная облачность.
В Днепре в субботу без осадков, температура ночью +16°, днем +31°. В воскресенье солнечно, температура воздуха +16°...+31°.
В Симферополе завтра пройдет дождь, +16°...+23°. В воскресенье +16°...+24°, также ожидаются осадки.
Жителям Мариуполя на субботу обещают небольшую облачность, температура ночью +17°, днем +30°. В воскресенье пройдет дождь, температура до +23°.
В Краматорске в субботу солнечно, температура ночью +15°, днем +28°. В воскресенье температура до +27°, без осадков.
В Северодонецке завтра без осадков, температура ночью +17°, днем +28°. В воскресенье +15°...+29°, без осадков.
Погода на курортах Украины
В Буковеле в субботу без осадков, температура до +18°. В воскресенье облачно с прояснениями, ночью +10°, днем +20°.
В Моршине на Львовщине в субботу без осадков, ночью +15°, днем +25°. В воскресенье пройдет дождь, ночью +15°, днем до +22°.
В Трускавце в субботу без осадков, температура до +25°. В воскресенье температура до +21°, пройдет дождь.
В Сваляве завтра без осадков, +23°, в воскресенье солнечно, температура воздуха +12°…+23°.
В Затоке в субботу пройдет дождь, ночью +16°, днем +25°. В воскресенье солнечно, температура до +31°.
В Бердянске завтра без осадков, температура до +29°, в воскресенье пройдет дождь, температура воздуха +18° …+23°.
Погода в Украине
Следующая неделя в Украине начнется с жаркой погоды: 7 сентября почти во многих регионах температура поднимется до +30 градусов. Однако уже со вторника в большинстве регионов похолодает.
В пятницу, 4 сентября, в Украине местами пройдут дожди, температура днем поднимется до +33°.
Народный синоптик Владимир Деркач рассказал, что погода осенью в Украине будет преимущественно теплой, периоды похолодания будут короткими. Последняя десятидневка сентября порадует украинцев хорошей погодой. Ожидается умеренное тепло днем, прохладные ночи, но без заморозков.
- Винница+24°... +12°
- Днепр+30°... +20°
- Донецк+31°... +19°
- Житомир+23°... +12°
- Запорожье+30°... +21°
- Ивано-Франковск+21°... +11°
- Киев+22°... +15°
- Кропивницкий+29°... +15°
- Луганск+30°... +17°
- Луцк+21°... +13°
- Львов+21°... +12°
- Николаев+26°... +17°
- Одесса+28°... +16°
- Полтава+27°... +18°
- Ровно+22°... +11°
- Симферополь+30°... +19°
- Сумы+27°... +16°
- Тернополь+21°... +10°
- Харьков+28°... +19°
- Херсон+28°... +19°
- Хмельницкий+22°... +11°
- Черкассы+27°... +14°
- Чернигов+24°... +14°
- Черновцы+22°... +12°