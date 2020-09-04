Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине на следующей неделе
Со вторника в Украине похолодает.
Следующая неделя в Украине начнется с жаркой погоды: 7 сентября почти во многих регионах температура поднимется до +30 градусов. Однако уже со вторника в большинстве регионов похолодает.
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Согласно прогнозу Погода УНИАН, в понедельник, 7 сентября, в большинстве регионов Украины будет тепло и солнечно, температура воздуха поднимется до +25...+31 градуса. В западных областях пройдут дожди.
Во вторник, 8 сентября, в Украине похолодает. Температура днем будет в пределах +19…+29 градусов, самая прохладная погода ожидается в западных областях.
По предварительному прогнозу, такая погода будет держаться в Украине до конца недели. При этом осадков в стране не ожидается.
Погода в Украине
- В пятницу, 4 сентября, в Украине местами пройдут дожди, температура днем поднимется до +33°.
- На выходных 5-6 сентября в большинстве регионов Украины ожидается теплая и солнечная погода, кратковременные дожди пройдут лишь в нескольких областях.
- Народный синоптик Владимир Деркач рассказал, что погода осенью в Украине будет преимущественно теплой, периоды похолодания будут короткими. Последняя десятидневка сентября порадует украинцев хорошей погодой. Ожидается умеренное тепло днем, прохладные ночи, но без заморозков.
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Погода в Украине
- Винница+22°... +12°
- Днепр+30°... +21°
- Донецк+32°... +19°
- Житомир+21°... +11°
- Запорожье+31°... +22°
- Ивано-Франковск+21°... +10°
- Киев+22°... +15°
- Кропивницкий+27°... +15°
- Луганск+30°... +17°
- Луцк+21°... +13°
- Львов+21°... +12°
- Николаев+27°... +17°
- Одесса+28°... +17°
- Полтава+28°... +19°
- Ровно+22°... +10°
- Симферополь+29°... +18°
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- Харьков+28°... +19°
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