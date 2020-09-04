Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине на следующей неделе

Со вторника в Украине похолодает.

На следующей неделе в Украине похолодает / фото УНИАН

Следующая неделя в Украине начнется с жаркой погоды: 7 сентября почти во многих регионах температура поднимется до +30 градусов. Однако уже со вторника в большинстве регионов похолодает.

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Согласно прогнозу Погода УНИАН, в понедельник, 7 сентября, в большинстве регионов Украины будет тепло и солнечно, температура воздуха поднимется до +25...+31 градуса. В западных областях пройдут дожди.

Во вторник, 8 сентября, в Украине похолодает. Температура днем будет в пределах +19…+29 градусов, самая прохладная погода ожидается в западных областях.

По предварительному прогнозу, такая погода будет держаться в Украине до конца недели. При этом осадков в стране не ожидается.

Погода в Украине