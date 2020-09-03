Погода на завтра: в Украине местами пройдут дожди, во многих областях похолодает (карта)
Жара сохранится только на юге и востоке.
Согласно данным Погода УНИАН, 4 сентября в Украине местами пройдут дожди, температура поднимется до +33°.
В западных областях Украины объявили штормовое предупреждение на 3 сентября
- В Киеве завтра пройдет дождь, температура воздуха ночью +15°, днем +22°.
- В Чернигове также ожидаются осадки, температура воздуха ночью +12°, днем +22°.
- Во Львове в четверг без осадков, ночью +12°, днем +21°.
- В Луцке ночью +12°, днем +21°, без осадков.
- В Ривном в пятницу облачно с прояснениями, ночью +12°, днем +21°.
- В Тернополе без осадков, температура воздуха ночью +10°, днем +22°.
- В Хмельницком завтра ночью +10°, днем +22°, облачно с прояснениями.
- В Ивано-Франковске завтра без осадков, ночью +10°, днем +22°.
- В Черновцах в пятницу без осадков, ночью +12°, днем +22°.
- В Виннице завтра пройдет дождь, температура воздуха +11°...+21°.
- В Житомире в пятницу также ожидаются осадки, температура ночью +11°, днем +21°.
- В Черкассах ночью +13°, днем +27°, без осадков.
- В Кропивницком завтра солнечно, температура ночью +15°, днем +27°.
- В Полтаве завтра без осадков, температура воздуха +18°...+29°.
- Одесситам на завтра обещают солнечную погоду, температура ночью +15°, днем +29°.
- В Херсоне в пятницу ночью +18°, днем +32°, пройдет дождь.
- В Николаеве завтра без осадков, ночью +17°, днем +32°.
- В Запорожье пройдет дождь, температура ночью +20°, днем +32°.
- В Сумах завтра также ожидаются осадки, температура воздуха +15°...+29°.
- В Харькове без осадков, температура ночью +19°, днем +31°.
- В Днепре завтра без осадков, температура ночью +19°, днем +33°.
- В Симферополе в пятницу без осадков, +18°...+33°.
- В Краматорске завтра солнечно, температура ночью +17°, днем +33°.
- В Северодонецке без осадков, температура ночью +18°, днем +32°.
По народному прогнозу, 4 сентября - Зенона, мученика. Должны появиться первые осенние заморозки, которые способствуют началу паутинолету. Если паутина прилипает к растениям - к теплу.
Погода в Украине
На выходных 5-6 сентября в большинстве регионов Украины ожидается теплая и солнечная погода, дожди пройдут лишь в нескольких областях.
В четверг, 3 сентября, в Украине без осадков, температура днем местами поднимется до +36°.
До конца текущей недели в большинстве регионов Украины похолодает, жаркая погода сохранится только в восточных и южных регионах.
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Погода в Украине
- Винница+24°... +13°
- Днепр+36°... +22°
- Донецк+35°... +20°
- Житомир+23°... +14°
- Запорожье+37°... +23°
- Ивано-Франковск+18°... +10°
- Киев+26°... +16°
- Кропивницкий+36°... +18°
- Луганск+36°... +19°
- Луцк+20°... +11°
- Львов+20°... +9°
- Николаев+35°... +19°
- Одесса+31°... +20°
- Полтава+34°... +22°
- Ровно+19°... +10°
- Симферополь+33°... +20°
- Сумы+34°... +20°
- Тернополь+18°... +10°
- Харьков+35°... +21°
- Херсон+35°... +20°
- Хмельницкий+17°... +13°
- Черкассы+32°... +17°
- Чернигов+27°... +15°
- Черновцы+18°... +14°
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