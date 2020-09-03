Погода на завтра: в Украине местами пройдут дожди, во многих областях похолодает (карта)

Жара сохранится только на юге и востоке.

Завтра в Украине местами пройдут дожди / фото: ua.depositphotos.com

Согласно данным Погода УНИАН, 4 сентября в Украине местами пройдут дожди, температура поднимется до +33°.

Читайте также В западных областях Украины объявили штормовое предупреждение на 3 сентября

В Киеве завтра пройдет дождь, температура воздуха ночью +15°, днем +22°.

В Чернигове также ожидаются осадки, температура воздуха ночью +12°, днем +22°.

Во Львове в четверг без осадков, ночью +12°, днем +21°.

В Луцке ночью +12°, днем +21°, без осадков.

В Ривном в пятницу облачно с прояснениями, ночью +12°, днем +21°.

В Тернополе без осадков, температура воздуха ночью +10°, днем +22°.

В Хмельницком завтра ночью +10°, днем +22°, облачно с прояснениями.

В Ивано-Франковске завтра без осадков, ночью +10°, днем +22°.

В Черновцах в пятницу без осадков, ночью +12°, днем +22°.

В Виннице завтра пройдет дождь, температура воздуха +11°...+21°.

В Житомире в пятницу также ожидаются осадки, температура ночью +11°, днем +21°.

В Черкассах ночью +13°, днем +27°, без осадков.

В Кропивницком завтра солнечно, температура ночью +15°, днем +27°.

В Полтаве завтра без осадков, температура воздуха +18°...+29°.

Одесситам на завтра обещают солнечную погоду, температура ночью +15°, днем +29°.

В Херсоне в пятницу ночью +18°, днем +32°, пройдет дождь.

В Николаеве завтра без осадков, ночью +17°, днем +32°.

В Запорожье пройдет дождь, температура ночью +20°, днем +32°.

В Сумах завтра также ожидаются осадки, температура воздуха +15°...+29°.

В Харькове без осадков, температура ночью +19°, днем +31°.

В Днепре завтра без осадков, температура ночью +19°, днем +33°.

В Симферополе в пятницу без осадков, +18°...+33°.

В Краматорске завтра солнечно, температура ночью +17°, днем +33°.

В Северодонецке без осадков, температура ночью +18°, днем +32°.

Погода в Украине на 4 сентября / УНИАН

По народному прогнозу, 4 сентября - Зенона, мученика. Должны появиться первые осенние заморозки, которые способствуют началу паутинолету. Если паутина прилипает к растениям - к теплу.

Погода в Украине

На выходных 5-6 сентября в большинстве регионов Украины ожидается теплая и солнечная погода, дожди пройдут лишь в нескольких областях.

В четверг, 3 сентября, в Украине без осадков, температура днем местами поднимется до +36°.

До конца текущей недели в большинстве регионов Украины похолодает, жаркая погода сохранится только в восточных и южных регионах.