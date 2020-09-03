Погода на завтра: в Украине местами пройдут дожди, во многих областях похолодает (карта)

16:30, 3 сентября 2020
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Жара сохранится только на юге и востоке.

Завтра в Украине местами пройдут дожди / фото: ua.depositphotos.com
Завтра в Украине местами пройдут дожди / фото: ua.depositphotos.com

Согласно данным Погода УНИАН, 4 сентября в Украине местами пройдут дожди, температура поднимется до +33°.

В западных областях Украины объявили штормовое предупреждение на 3 сентября

  • В Киеве завтра пройдет дождь, температура воздуха ночью +15°, днем +22°.
  • В Чернигове также ожидаются осадки, температура воздуха ночью +12°, днем +22°.
  • Во Львове в четверг без осадков, ночью +12°, днем +21°. 
  • В Луцке ночью +12°, днем +21°, без осадков. 
  • В Ривном в пятницу облачно с прояснениями, ночью +12°, днем +21°.
  • В Тернополе без осадков, температура воздуха ночью +10°, днем +22°.
  • В Хмельницком завтра ночью +10°, днем +22°, облачно с прояснениями. 
  • В Ивано-Франковске завтра без осадков, ночью +10°, днем +22°. 
  • В Черновцах в пятницу без осадков, ночью +12°, днем +22°.
  • В Виннице завтра пройдет дождь, температура воздуха +11°...+21°.
  • В Житомире в пятницу также ожидаются осадки, температура ночью +11°, днем +21°.
  • В Черкассах ночью +13°, днем +27°, без осадков. 
  • В Кропивницком завтра солнечно, температура ночью +15°, днем +27°.
  • В Полтаве завтра без осадков, температура воздуха +18°...+29°.
  • Одесситам на завтра обещают солнечную погоду, температура ночью +15°, днем +29°. 
  • В Херсоне в пятницу ночью +18°, днем +32°, пройдет дождь. 
  • В Николаеве завтра без осадков, ночью +17°, днем +32°.
  • В Запорожье пройдет дождь, температура ночью +20°, днем +32°.
  • В Сумах завтра также ожидаются осадки, температура воздуха +15°...+29°.
  • В Харькове без осадков, температура ночью +19°, днем +31°. 
  • В Днепре завтра без осадков, температура ночью +19°, днем +33°.
  • В Симферополе в пятницу без осадков, +18°...+33°.
  • В Краматорске завтра солнечно, температура ночью +17°, днем +33°. 
  • В Северодонецке без осадков, температура ночью +18°, днем +32°. 
Погода в Украине на 4 сентября / УНИАН
Погода в Украине на 4 сентября / УНИАН

По народному прогнозу, 4 сентября - Зенона, мученика. Должны появиться первые осенние заморозки, которые способствуют началу паутинолету. Если паутина прилипает к растениям - к теплу.

Погода в Украине

На выходных 5-6 сентября в большинстве регионов Украины ожидается теплая и солнечная погода, дожди пройдут лишь в нескольких областях. 

В четверг, 3 сентября, в Украине без осадков, температура днем местами поднимется до +36°.

До конца текущей недели в большинстве регионов Украины похолодает, жаркая погода сохранится только в восточных и южных регионах. 

Читайте прогноз погоды в Украине от синоптиков на канале Погода УНИАН в Telegram

Автор: Ирина Швецова

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Теги: #погода в Украине#дождь в Украине
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