Народный синоптик рассказал, какой будет погода в Украине осенью
По прогнозу синоптика, осень в Украине будет теплой.
Погода осенью в Украине будет преимущественно теплой, периоды похолодания будут короткими.
Об этом "Фактам" рассказал народный синоптик Владимир Деркач.
Погода в сентябре
"Первый месяц осени захватит с конца августа умеренное тепло днем и холодные ночи. Уже в середине первой декады температура повысится. Тепло будет и почти всю второю декаду сентября, и только затем температура снизится. Также возможны кратковременные дожди", - сообщил он.
Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине первого сентября
По информации народного синоптика, последняя десятидневка сентября порадует украинцев хорошей погодой. Ожидается умеренное тепло днем, прохладные ночи, но без заморозков.
Погода в октябре
По прогнозу Деркача, в первые дни октября в Украине сохранится довольно теплая погода, но уже с средины первой декады месяца она немного испортится: задождит, температура снизится.
Похолодание продлится недолго, через несколько дней потеплеет. Это потепление захватит и начало второй десятидневки месяца. Затем погода будет прохладной и с дождями, но не очень сильными. Последние десять дней октября будут прохладными, по ночам возможно сильное снижение температуры и даже заморозки.
Погода в ноябре
Народный синоптик прогнозирует, что начало ноября в Украине будет дождливым, но где-то в средине первой декады придет бабье лето. Тепло захватит и первые дни второй декады ноября.
"А с средины месяца погода испортится, придут средней интенсивности дожди, переходящие в снег. К счастью, снижение температуры продлится всего 2-3 дня, потом снова потеплеет. В третей декаде ноября температура хотя и снизится, но не критически - минусовая будет наблюдаться по ночам и изредка днем", - рассказал Деркач.
Народный синоптик также дал прогноз погоды на декабрь 2020.
"Зима начнется с незначительного похолодания, но порадует и нетипичным для этого периода теплом - "зимним" бабьим летом. После этого температура повысится, временами - небольшие осадки. Под конец первой и в начале второй декады декабря будет наблюдаться незначительное снижение температуры", - сообщил он.
В средине месяца потеплеет. На День святого Николая, 19 декабря, ночью может быть снижение температуры. Последняя декада декабря тоже ожидается теплой с нетипичной как для зимы погодой. Только под конец года возможны незначительные заморозки и снежок.
Погода в Украине
- До конца текущей недели в большинстве регионов Украины похолодает, жаркая погода сохранится только в восточных и южных регионах.
- В среду, 2 сентября, в Украине будет без осадков, температура днем местами поднимется до +36°.
- Синоптики рассказали, что погода в Украине осенью будет теплой и сухой, а зимой не ожидается полноценного снежного покрова.
- Винница+31°... +17°
- Днепр+36°... +17°
- Донецк+34°... +18°
- Житомир+32°... +16°
- Запорожье+36°... +18°
- Ивано-Франковск+23°... +12°
- Киев+32°... +16°
- Кропивницкий+35°... +16°
- Луганск+35°... +18°
- Луцк+23°... +12°
- Львов+19°... +10°
- Николаев+33°... +17°
- Одесса+31°... +19°
- Полтава+34°... +17°
- Ровно+23°... +12°
- Симферополь+34°... +19°
- Сумы+33°... +17°
- Тернополь+23°... +12°
- Харьков+34°... +19°
- Херсон+35°... +17°
- Хмельницкий+26°... +14°
- Черкассы+32°... +17°
- Чернигов+32°... +15°
- Черновцы+26°... +15°