Народный синоптик рассказал, какой будет погода в Украине осенью

По прогнозу синоптика, осень в Украине будет теплой.

Погода осенью в Украине будет теплой / Фото УНИАН

Погода осенью в Украине будет преимущественно теплой, периоды похолодания будут короткими.

Об этом "Фактам" рассказал народный синоптик Владимир Деркач.

Погода в сентябре

"Первый месяц осени захватит с конца августа умеренное тепло днем и холодные ночи. Уже в середине первой декады температура повысится. Тепло будет и почти всю второю декаду сентября, и только затем температура снизится. Также возможны кратковременные дожди", - сообщил он.

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По информации народного синоптика, последняя десятидневка сентября порадует украинцев хорошей погодой. Ожидается умеренное тепло днем, прохладные ночи, но без заморозков.

Погода в октябре

По прогнозу Деркача, в первые дни октября в Украине сохранится довольно теплая погода, но уже с средины первой декады месяца она немного испортится: задождит, температура снизится.

Похолодание продлится недолго, через несколько дней потеплеет. Это потепление захватит и начало второй десятидневки месяца. Затем погода будет прохладной и с дождями, но не очень сильными. Последние десять дней октября будут прохладными, по ночам возможно сильное снижение температуры и даже заморозки.

Погода в ноябре

Народный синоптик прогнозирует, что начало ноября в Украине будет дождливым, но где-то в средине первой декады придет бабье лето. Тепло захватит и первые дни второй декады ноября.

"А с средины месяца погода испортится, придут средней интенсивности дожди, переходящие в снег. К счастью, снижение температуры продлится всего 2-3 дня, потом снова потеплеет. В третей декаде ноября температура хотя и снизится, но не критически - минусовая будет наблюдаться по ночам и изредка днем", - рассказал Деркач.

Народный синоптик также дал прогноз погоды на декабрь 2020.

"Зима начнется с незначительного похолодания, но порадует и нетипичным для этого периода теплом - "зимним" бабьим летом. После этого температура повысится, временами - небольшие осадки. Под конец первой и в начале второй декады декабря будет наблюдаться незначительное снижение температуры", - сообщил он.

В средине месяца потеплеет. На День святого Николая, 19 декабря, ночью может быть снижение температуры. Последняя декада декабря тоже ожидается теплой с нетипичной как для зимы погодой. Только под конец года возможны незначительные заморозки и снежок.

Погода в Украине