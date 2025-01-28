Погода усложнится уже в ближайшее время.

В Одессе на сегодня срочно объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Гидрометеорологический Центр Черного и Азовского морей.

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по г. Одесса. Ближайшие 1-2 часа ожидается туман, видимость 200-500 метров", - предупреждают синоптики.

По их данным, туман сохранится в первой половине дня.

Видео дня

Из-за тумана в Одессе объявлен І уровень опасности.

Погода в Одессе 28 января

По прогнозу, сегодня в Одесской области будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. В первой половине дня ожидается туман. Ветер будет южный, 7-12 м/с. Температура по области повысится до +9°...+14°. На автодорогах области туман, видимость 200-500 метров.

В Одессе сегодня также будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. В первой половине дня будет держаться туман. Ветер южный, 7-12 м/с. Столбики термометров покажут +9°...+11°.

В целом, по данным синоптиков, в ближайшие 5 дней погода в Одесской области не претерпит существенных изменений. Ожидается переменная облачность. Существенных осадков не предвидится, только 1 февраля местами возможен дождь. Температура воздуха будет колебаться от 4 до 9 градусов тепла, а температура морской воды составит 3-5 градусов.

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