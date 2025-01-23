В городе и по территории области будет туман.

В Одессе на четверг, 23 января, объявили повышенный уровень опасности из-за неблагоприятной погоды. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях опубликовал Гидрометеорологический Центр Черного и Азовского морей.

По данным синоптиков, утром в Одессе ожидается туман, из-за чего видимость будет ограничена до 200-500 метров.

Непогода ожидается и по территории Одесской области.

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Из-за этого объявлен І уровень опасности, желтый.

Погода в Одессе 23 января

В четверг в Одесской области будет облачно. Утром пройдут небольшие осадки, местами умеренные, преимущественно в виде дождя. Днем уже будет без существенных осадков.

Также утром будет наблюдаться туман, на севере области - слабый гололед, гололедица. Ветер будет юго-западный, 5-10 м/с. Температура днем повысится до +4°...+9°.

На автодорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 метров, на севере гололедица.

В Одессе сегодня также будет облачно. Ночью небольшие осадки, а днем без существенных осадков. Ночью и утром туман.

Ветер будет юго-западный, 5-10 м/с, столбики термометров в течение дня покажут +5°...+7°.

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