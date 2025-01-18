Предупреждение будет действовать сегодня и ночью 19 января.

В Киеве объявили повышенный уровень опасности. Погода в столице испортится уже в ближайший час. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Украинский гидрометеорологический центр.

"В ближайший час с удержанием до конца суток 18 января и ночью 19 января порывы ветра 15-18 м/с", - предупреждают синоптики.

Из-за непогоды объявлен І уровень опасности, желтый.

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По данным синоптиков, такая погода может привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

В воскресенье в Украине будет облачно с прояснениями.

На востоке, ночью и на юго-востоке страны пройдет небольшой мокрый снег. На остальной территории сохранится погода без осадков.

Ночью и утром в западных областях местами туман, а на дорогах - гололедица. Ветер в воскресенье будет северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, в Карпатах -2°...-7°. Днем температура повысится до +1°...+6°, а в восточных и Сумской областях будет около 0°.

На Киевщине 19 января также ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Ветер будет северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью по области от +2° до -3°, днем +1°...+6°. В столице ночью будет около 0°, а днем термометры покажут +3°...+5°.

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