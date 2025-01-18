Температура в столице будет повышаться постепенно.

В ближайшие дни температура в Киеве будет постепенно повышаться, будет сухо, но на следующей неделе ожидается дождь. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, в ближайшие 5 суток по территории Киевской области и города Киева в большинство времени будет преобладать погода без осадков за счет периферии поля высокого давления.

"Только днем 22 января из-за изменения синоптической ситуации ожидаем местами небольшой дождь", - прогнозируют специалисты.

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Воздушные потоки, по их данным, будут двигаться с северо-западного и западного направлений, а их скорость будет в пределах 5-10 м/с.

Дневная температура воздуха в течение ближайших 5 суток имеет тенденцию к повышению. В то же время ночная температура будет более стабильной.

"Поэтому ночью значения будут преимущественно около 0°, а вот в дневные часы столбики термометров будут достигать +3..+5°", - говорят в Укргидрометцентре.

Погода в Киеве 18 января - прогноз

В субботу на Киевщине будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер ожидается северо-западный, его скорость составит 5-10 м/с.

Температура ночью по области будет от 3° тепла до 2° мороза, днем столбики термометров покажут 0°...+5°, а в Киеве будет +2°...+4°.

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