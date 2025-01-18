Осадки 18 и 19 января ожидаются только на востоке Украины.

На выходных, 18 и 19 января, в Украине сохранится преимущественно сухая и очень теплая как для января погода. Температура будет повышаться до +7° и даже +10°. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчина на портале meteoprog.

Погода 18 января

В западных областях сегодня ожидается переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 5 - 10 м/с, в Карпатах и на Закарпатье ветер будет слабый, 1 - 6 м/с. Температура воздуха +2...+7 °С.

В северной части страны прогнозируется облачная погода с прояснениями, без осадков. Днем ветер будет 9 - 14 м/с, а столбики термометров покажут +2...+7 °С.

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В центральных областях Украины также будет сухо, а скорость ветра ожидается в пределах. Днем +2...+7 °С.

На юге днем без существенных осадков. Ветер будет 7 - 12 м/с, а воздух прогреется до +3...+8 °С.

В восточных регионах в течение суток местами возможна небольшая морось и мокрый снег. Ветер 7 - 12 м/с. Здесь будет холоднее всего, 0...+5 °С.

Погода 19 января

На западе Украины в воскресенье будет сухо. Ночью и в первой половине дня местами возможен туман с отложением изморози. Температура ночью составит 0...-5 °С, днем +2...+7 °С.

На севере ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Ветер успокоится до 7 - 12 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах -4...+1 °С, днем -1...+4 °С.

В центральной части будет сухо. Днем возможны порывы ветра до 15 - 17 м/с. Температура ночью -3...+2 °С, днем +1...+6 °С.

В южных областях и в Крыму существенных осадков не предвидится. Местами порывы ветра будут достигать 15 - 20 м/с. Ночью будет 0...+5 °С, а днем воздух прогреется до +5...+10 °С.

На востоке Украины в воскресенье местами пройдет небольшой снег и мокрый снег. Местами порывы 15 - 20 м/с. Ночью столбики термометров будут опускаться до -4...+1 °С, а днем будет -1...+4 °С.

Ветер в Украине усилится - что известно

О том, что в выходные в Украине будет ветрено, говорит и синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, предполагается сильный северо-западный ветер со штормовыми порывами до 15-20 метров в секунду.

"Безопасно паркуйте автомобили, не задерживайтесь под ветвистыми деревьями и билбордами!" - посоветовала она.

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