В Киеве 7 мая выпало рекордное количество осадков
В течение суток в столице выпало 24 мм осадков.
В четверг, 7 мая, в Киеве выпало рекордное количество осадков.
В Украине сегодня местами пройдут дожди, температура до +18° (карта)
Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
Так, в 1891 году выпало 24 мм осадков, что вдвое больше, чем это было этого числа в 1908 году.
Климатологи отмечают, что дождливый май начал ликвидировать недобор осадков, который длился в столице с июня прошлого года.
Напомним, на выходных в Украине потеплеет, в субботу местами пройдут дожди.
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