В Киеве 7 мая выпало рекордное количество осадков

14:02, 8 мая 2020
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В течение суток в столице выпало 24 мм осадков.

В Киеве 7 мая выпало рекордное количество осадков / УНИАН
В Киеве 7 мая выпало рекордное количество осадков / УНИАН

В четверг, 7 мая, в Киеве выпало рекордное количество осадков.

В Украине сегодня местами пройдут дожди, температура до +18° (карта)

Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Так, в 1891 году выпало 24 мм осадков, что вдвое больше, чем это было этого числа в 1908 году.

Климатологи отмечают, что дождливый май начал ликвидировать недобор осадков, который длился в столице с июня прошлого года.

Напомним, на выходных в Украине потеплеет, в субботу местами пройдут дожди.

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Теги: #Киев#погода#дождь
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