Погода на выходные: в Украине потеплеет, в субботу местами пройдут дожди (карта)

Дожди ожидаются преимущественно на востоке.

На выходных в Украине потеплеет / УНИАН

На выходных в Украине потеплеет, в субботу местами пройдут дожди.

Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью +8°, днем +13°. В воскресенье переменная облачность, +8°...+18°.

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Во Львове в субботу без осадков, ночью +6°, днем +19°. В воскресенье облачно с прояснениями, +11°…+21°.

В Луцке в субботу ночью +7°, днем +19°, без осадков. В воскресенье ночью +11°, днем +21°, переменная облачность.

В Виннице в субботу без осадков, температура воздуха +7°...+14°. В воскресенье до +19°, облачно с прояснениями.

Одесситам на выходных обещают переменную облачность. В субботу температура ночью +10°, днем +16°. В воскресенье +10°...+19°.

Прогноз на 9 мая / УНИАН

Прогноз на 10 мая / УНИАН

В Харькове в субботу пройдет дождь, температура ночью +7°, днем +15°. В воскресенье +9°...+16°, без осадков.

В Днепре в субботу без осадков, температура ночью +7°, днем +14°. В воскресенье переменная облачность, температура воздуха +10°...+18°.

В Симферополе завтра без осадков, +7°...+15°. В воскресенье +7°...+17°, облачно с прояснениями.

Жителям Мариуполя на субботу обещают дождь, температура ночью +6°, днем +16°. В воскресенье без осадков, температура до +17°.

В Краматорске в субботу ливень, температура ночью +6°, днем +14°. В воскресенье температура до +17°, без осадков.

В Северодонецке завтра пройдет дождь, температура ночью +7°, днем +15°. В воскресенье +10°...+16°, облачно с прояснениями.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу без осадков, температура до +14°. В воскресенье пройдет дождь, ночью +7°, днем +14°.

В Моршине на Львовщине в субботу пройдет дождь, ночью +6°, днем +19°. В воскресенье небольшая облачность, ночью +11°, днем до +22°.

В Трускавце в субботу юез осадков, температура до +19°. В воскресенье температура до +23°, переменная облачность.

В Сваляве завтра пройдет дождь, +19°, в воскресенье пройдет дождь, температура воздуха +10°…+19°.

В Затоке в субботу солнечно, ночью +8°, днем +16°. В воскресенье солнечно, температура до +18°.

В Бердянске завтра пройдет дождь, температура до +16°, в воскресенье без осадков, температура воздуха +10° …+17°.

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