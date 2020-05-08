Погода на выходные: в Украине потеплеет, в субботу местами пройдут дожди (карта)
Дожди ожидаются преимущественно на востоке.
На выходных в Украине потеплеет, в субботу местами пройдут дожди.
Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью +8°, днем +13°. В воскресенье переменная облачность, +8°...+18°.
В Украине сегодня местами пройдут дожди, температура до +18° (карта)
Во Львове в субботу без осадков, ночью +6°, днем +19°. В воскресенье облачно с прояснениями, +11°…+21°.
В Луцке в субботу ночью +7°, днем +19°, без осадков. В воскресенье ночью +11°, днем +21°, переменная облачность.
В Виннице в субботу без осадков, температура воздуха +7°...+14°. В воскресенье до +19°, облачно с прояснениями.
Одесситам на выходных обещают переменную облачность. В субботу температура ночью +10°, днем +16°. В воскресенье +10°...+19°.
В Харькове в субботу пройдет дождь, температура ночью +7°, днем +15°. В воскресенье +9°...+16°, без осадков.
В Днепре в субботу без осадков, температура ночью +7°, днем +14°. В воскресенье переменная облачность, температура воздуха +10°...+18°.
В Симферополе завтра без осадков, +7°...+15°. В воскресенье +7°...+17°, облачно с прояснениями.
Жителям Мариуполя на субботу обещают дождь, температура ночью +6°, днем +16°. В воскресенье без осадков, температура до +17°.
В Краматорске в субботу ливень, температура ночью +6°, днем +14°. В воскресенье температура до +17°, без осадков.
В Северодонецке завтра пройдет дождь, температура ночью +7°, днем +15°. В воскресенье +10°...+16°, облачно с прояснениями.
Погода на курортах Украины
В Буковеле в субботу без осадков, температура до +14°. В воскресенье пройдет дождь, ночью +7°, днем +14°.
В Моршине на Львовщине в субботу пройдет дождь, ночью +6°, днем +19°. В воскресенье небольшая облачность, ночью +11°, днем до +22°.
В Трускавце в субботу юез осадков, температура до +19°. В воскресенье температура до +23°, переменная облачность.
В Сваляве завтра пройдет дождь, +19°, в воскресенье пройдет дождь, температура воздуха +10°…+19°.
В Затоке в субботу солнечно, ночью +8°, днем +16°. В воскресенье солнечно, температура до +18°.
В Бердянске завтра пройдет дождь, температура до +16°, в воскресенье без осадков, температура воздуха +10° …+17°.
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- Винница+14°... +5°
- Днепр+15°... +7°
- Донецк+16°... +5°
- Житомир+13°... +6°
- Запорожье+15°... +8°
- Ивано-Франковск+16°... +6°
- Киев+13°... +5°
- Кропивницкий+11°... +4°
- Луганск+18°... +7°
- Луцк+16°... +8°
- Львов+15°... +5°
- Николаев+16°... +6°
- Одесса+16°... +8°
- Полтава+13°... +7°
- Ровно+15°... +6°
- Симферополь+13°... +5°
- Сумы+12°... +5°
- Тернополь+15°... +6°
- Харьков+12°... +6°
- Херсон+16°... +4°
- Хмельницкий+14°... +4°
- Черкассы+13°... +6°
- Чернигов+14°... +5°
- Черновцы+16°... +8°