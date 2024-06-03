Температура воздуха не будет превышать 27 градусов.

Прогноз погоды на 4 июня по Киевской области и столице не радует теплом или солнцем. Укргидрометцентр предупреждает об опасных метеорологических явлениях.

Как отмечается, в регионе будет преимущественно облачно с прояснениями. Ночью без осадков, однако уже днем все изменится.

Синоптики прогнозируют кратковременный дождь, грозу, а в отдельных районах град и шквальный ветер 15-20 м/с.

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Температура воздуха в Киевской области ночью ожидается на уровне 12-17°, а днем - до 22-27°. В столице будет несколько теплее. Ночью прогреется до 15-17°, а днем - до 25-27°.

Из-за предупреждения о метеорологических явлениях, в частности, грозу, град и шквалы, в регионе объявили І уровень опасности, желтый.

Прогноз погоды в Украине

Ожидается, что температура этим летом будет на 1-2 градуса выше нормы. Самая высокая температура ожидается в июле и первой половине августа, при этом существенные и длительные снижения маловероятны.

По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, на этой неделе в большинстве областей Украины прогнозируется неустойчивая и жаркая погода. Однако в некоторых регионах ожидаются ливни с грозами, а иногда и град.

Согласно сведениям Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, метеорологическое лето в Киеве началось еще 20 мая.

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