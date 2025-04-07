В горах сегодня бушует настоящая зима.

Настоящая зимняя стужа вернулась в Карпаты. В горах сегодня температура упала почти до -20°. Об этом сообщают горные спасатели Прикарпатья.

"По состоянию на 08:00 7 апреля на горе Поп Иван облачно, туман, ветер северо-западный, 7 м/с, температура воздуха -18°С. Падает снег", - рассказали спасатели.

Они показали фото с одной из самых высоких вершин Украинских Карпат. На снимке видно обсерваторию, известную как "Белый слон". Она полностью покрыта снегом и инеем, что создает впечатление, будто здание сделано изо льда. Вся территория вокруг заснеженная. Небо пасмурное, но с просветами, что добавляет драматичности и ощущение высоты и удаленности от цивилизации.

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Похолодание в Украине - прогноз

В Украину пришло существенное похолодание. Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что 7 апреля температура по стране будет от +1°...+4° на западе и севере до +9°...+12° в восточных областях. Ощущение холода усилит северо-западный ветер, который будет порывистым, некомфортным, временами до штормовых порывов 15-20 м/с.

По ее словам, такая холодная погода с ночными заморозками продлится всю ближайшую неделю. Потепление ориентировочно начнется только с Вербного воскресенья, 13 апреля.

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