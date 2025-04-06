Начало недели будет со снегом, дождем, заморозками и порывистым ветром.

В понедельник, 7 апреля, погода в регионах Украины будет разной: часть территории будет со снегом, часть - с дождем, а еще часть - без осадков. Температура воздуха также будет разной - от заморозков до 12 градусов тепла. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, снег наиболее вероятен в северных областях Украины, дождь - в юго-восточной части, а на остальной территории - без существенных осадков.

"Северо-западный ветер будет порывистым, некомфортным, порой до штормовых порывов, до 15-20 метров в секунду", - рассказала Диденко.

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Также, по ее данным, ближайшей ночью ожидаются заморозки на западе, севере, в центре (кроме Днепропетровской области), местами в Одесской и Николаевской областях. На остальной территории - +2...+6 градусов.

Температура воздуха 7 апреля составит на севере и западе +1...+4 градуса, в центральных областях +2...+5 градусов, в Днепропетровской области до +7 градусов, в южной части +3...+6 градусов, в восточных областях +9...+12 градусов, сообщила синоптик.

"В Киеве в понедельник ожидается небольшой снег, мокрый снег, порывистый северо-западный ветер, ночью заморозки 0...-2 градуса, днем +1...+3 градуса", - отметила она

И добавила, что холодная погода с ночными заморозками продлится всю ближайшую неделю, потепление же начнется с Вербного воскресенья.

Погода в Украине: актуальные новости

Ранее УНИАН рассказывал, какая погода будет в Украине на Вербное воскресенье. По прогнозу синотика Наталки Диденко, 13 апреля будет холодно.

"Я, например, замечаю, что как раз на Вербное воскресенье обычно холодно и ветрено. И так будет, по предварительным прогнозам, и в этом году", - пояснила она.

Также, по информации Укргидрометцентра, средняя месячная температура воздуха в Украине в апреле предполагается 10-13° тепла, в горных районах 6-9°. Это на 1,5-2,0° выше нормы. Что касается осадков, то их за месяц должно выпасть 30-52 мм (в Карпатах местами 60-89 мм), что в пределах нормы.

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