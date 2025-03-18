В горах сегодня все покрыто льдом.

В Карпаты вернулась настоящая зимняя погода. Об этом сообщают горные спасатели Прикарпатья.

Если в последние дни температура на высокогорье поднималась до -2°..0°, то сегодня в горах ударил мороз до -18°.

"По состоянию на 09:00 18 марта на горе Поп Иван Черногорский облачно с прояснениями. Ветер северо-восточный 10 м/с., температура воздуха -18°С", - сообщили спасатели и показали фото с вершины.

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На фотографии изображена заснеженная вершина горы. Видно старую обсерваторию, известную как "Белый слон", которая покрыта толстым слоем снега и льда.

На переднем плане виден крест, который полностью покрыт намерзшим снегом, что придает ему фантастический вид. Ландшафт вокруг полностью засыпан снегом, а небо частично покрыто облаками, создавая атмосферу суровой зимней погоды.

На этой неделе в Украине потеплеет, а с 20 марта осадки прекратятся. По словам синоптика Натальи Птухи, 17-19 марта погоду будут определять атмосферные фронты, которые принесут мокрый снег в ряд областей.

До 19 марта ночные морозы будут достигать -8°, в Карпатах - до -13°. Днем температура будет колебаться в пределах 0°...+7°. С 20 марта начнется постепенное потепление: днем +5°...+10°, на юго-западе - до +13°.

До 24 марта сохранится сухая погода, а после этого возможны дожди.

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