В горах все еще идет снег.

Сегодня, 7 апреля, в Карпатах все еще длится морозная погода - температура упала до -13°, идет мелкий снег.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост на своей странице в Facebook.

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"На горе Поп Иван Черногорский облачно, ветер восточный 13 м/с, мелкий снег", - говорится в сообщении.

На самом высокогорном горнолыжном курорте украинских Карпат - Драгобрате, также продолжается настоящая зима. В соцсетях опубликовали снимки заснеженных склонов.

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям в связи со снегопадами в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей ожидается значительная снеголавинная опасность - 3 уровень.

Ухудшение погодных условий в Украине

Сегодня в Украине ожидается значительное ухудшение погодных условий.

Как отмечается, в северных и большинстве центральных областей, в том числе на Киевщине, ожидается осложнение погодных условий: осадки преимущественно в виде мокрого снега, кратковременное образование снежного покрова.

Также 7 апреля в южных, восточных, днем и в центральных областях прогнозируются порывы ветра 15-20 м/с.

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Автор: Елена Пилипчак