Спасатели предупреждают о значительном ухудшении погоды уже сегодня.

Сегодня и завтра в Украине ожидается значительное ухудшение погодных условий.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

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Как отмечается, сегодня в западных, а завтра в северных и большинстве центральных областей, в том числе в Киевской области, ожидается осложнение погодных условий: осадки преимущественно в виде мокрого снега, кратковременное образование снежного покрова.

Также 7 апреля в южных, восточных, днем и в центральных областях прогнозируются порывы ветра 15-20 м/с.

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Автор: Екатерина Лиманская