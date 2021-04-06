Сегодня и завтра в Украине ожидается значительное ухудшение погодных условий.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.
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Как отмечается, сегодня в западных, а завтра в северных и большинстве центральных областей, в том числе в Киевской области, ожидается осложнение погодных условий: осадки преимущественно в виде мокрого снега, кратковременное образование снежного покрова.
Также 7 апреля в южных, восточных, днем и в центральных областях прогнозируются порывы ветра 15-20 м/с.
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