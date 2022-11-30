По данным синоптика Игоря Кибальчича, в первые дни зимы местами в Украине поднимется сильный ветер. Также ожидаются ночные морозы.

В первые дни зимы погода в Украине будет холодной, а иногда и ветреной. Только на юге Украине будет относительно тепло. Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, передает "Метеопрог".

Погода 1 декабря

По прогнозу Игоря Кибальчича, в первый день зимы в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков.

"Ветер восточный, 7-12 м/с, в южной части и Приазовье порывы 17-22 м/с", - подчеркнул синоптик. По его данным, температура воздуха в Украине 1 декабря ночью будет -6...-1 °С, на юге и в Крыму 0...+5 °С. Днем воздух прогреется до -3...+2 °С, в южной части и в Крыму +2...+7 °С.

Видео дня

Погода 2 декабря

В пятницу, 2 декабря, в Украине ожидается переменная облачность, также без осадков. Ветер по всей стране будет в пределах 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит -6...-1 °С, в южных областях и Крыму -1...+4 °С, днем -2...+3 °С, на юге и в Крыму +2...+7 °С.

Погода на выходные

По словам Игоря Кибальчича, 3 и 4 декабря в Украине сохранится антициклональный характер погоды. Существенных осадков не предвидится.

Ветер будет слабеть, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -7...-2 °С, днем -4...+1 °С. В южной части и на Закарпатье ночью около 0 °С, днем +1...+6 °С.

Погода в декабре: что говорят синоптики

В Украгидрометцентре прогнозируют, что погода в декабре в Украине в этом году будет почти в пределах климатической нормы. Лишь в западных, Житомирской, Киевской и Винницкой областях будет теплее нормы на 1-1,5 градуса.

Зарубежный ресурс Wisemeteo прогнозирует теплый и малоснежный декабрь с частыми "плюсовыми" температурами.

Народный синоптик Станислав Щедрин также прогнозирует, что декабрь 2022 в Украине будет более теплым месяцем грядущей зимы. По его словам, ожидаются небольшие морозы, но много осадков в виде дождя и мокрого снега.

В то же время украинский сайт Gismeteo сообщает, что декабрь будет холодным, а снегопады будут не редкостью.

Вас также могут заинтересовать новости: